У Києві повідомлено про підозру за фіктивне працевлаштовували заради бронювання — деталі

У Києві повідомлено про підозру трьом керівникам Державного науково-дослідного проєктного інституту містобудування, які фіктивно працевлаштовували чоловіків заради бронювання.

Про це пише Київська прокуратура.

Суть справи

Встановлено, що керівники установи організували процес фіктивного працевлаштування чоловіків на роботу задля бронювання від мобілізації. При цьому фактична присутність працівників на роботі не передбачалася. За цю послугу треба було заплатити $4000.

Керівник установи діяв у змові зі своїм першим заступником, який займався оформленням військово-облікових документів для працівників, та бухгалтером, яка нараховувала заробітну плату фіктивно працевлаштованим особам. Діяла ця схема щонайменше з серпня 2025 року.

Крім того, встановлено, що керівник та перший заступник керівника у своїх діалогах про війну виправдовували збройну агресію рф проти України.

Тому дії директора та першого заступника директора кваліфіковано також за ч. 3 ст. 436−2 КК України, а саме як виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії росії проти України як внутрішнього громадянського конфлікту.

Санкції статей передбачають позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, ще одному — цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводить ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

