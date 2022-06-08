У Києві повернули плату за паркування та будуть евакуювати авто порушників — Finance.ua
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У Києві повернули плату за паркування та будуть евакуювати авто порушників

Вчора 11:13Казна та Політика
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У Києві з 16 травня за рішенням Київради відновлено оплату за паркування. Автомобілі, які припарковані з порушенням будуть евакуйовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«Паркування платне у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні паркування безкоштовне», — розповів Поворозник.
За його словами, оплатити за паркування можна через «Київ цифровий». У застосунку оплата нараховується, доки триває паркування, незалежно від місцезнаходження авто.
«На муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Лише через застосунок. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв», — сказав Поворозник.
Нагадаємо, з 16 травня у Києві відновили оплату за паркування. Відповідне рішення ухвалила Київська міськрада.

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За матеріалами: РБК-Україна
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