У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень

Кримінал
20
Київська міська прокуратура повідомила про підозру начальнику комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» за фактом пособництва організованій злочинній групі у заволодінні бюджетними коштами.
Встановлено, що посадовець перед тендером на проведення ямкового ремонту доріг вніс до кошторисної документації недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів. Як наслідок підприємство уклало договір на проведення робіт за завищеними цінами.
Читайте також
Своїми діями посадовець сприяв організованій злочинній групі у заволодінні коштами комунального підприємства на суму більш ніж 400 тисяч гривень.
Начальнику КП ШЕУ повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.
Наразі вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems