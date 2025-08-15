У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень — Finance.ua

У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень Сьогодні 07:14 — Кримінал

Київська міська прокуратура повідомила про підозру начальнику комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» за фактом пособництва організованій злочинній групі у заволодінні бюджетними коштами.

Встановлено, що посадовець перед тендером на проведення ямкового ремонту доріг вніс до кошторисної документації недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів. Як наслідок підприємство уклало договір на проведення робіт за завищеними цінами.

Своїми діями посадовець сприяв організованій злочинній групі у заволодінні коштами комунального підприємства на суму більш ніж 400 тисяч гривень.

Начальнику КП ШЕУ повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Наразі вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

