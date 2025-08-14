Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн — Finance.ua

Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн
Державне бюро розслідувань повідомило керівнику апарату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА) та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств про підозру в розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
За даними слідства, підозрювані замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в адміністративній будівлі, яка вже не перебувала у комунальній власності, а належала приватним особам.
На проведення ремонту витратили близько 1,3 млн грн. При цьому комунальне підприємство не мало договорів оренди на ці приміщення, тобто бюджетні кошти були використані на роботи у приватному об’єкті.
Дії чиновників кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме як розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
