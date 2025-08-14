Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн — Finance.ua

Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн Сьогодні 13:32 — Кримінал

Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн

Державне бюро розслідувань повідомило керівнику апарату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА) та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств про підозру в розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

За даними слідства, підозрювані замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в адміністративній будівлі, яка вже не перебувала у комунальній власності, а належала приватним особам.

Читайте також Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн за будівництво житла для військових

На проведення ремонту витратили близько 1,3 млн грн. При цьому комунальне підприємство не мало договорів оренди на ці приміщення, тобто бюджетні кошти були використані на роботи у приватному об’єкті.

Дії чиновників кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме як розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.