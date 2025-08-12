Контрафактні Лабубу на понад пів мільйона гривень: на Закарпатті митники вилучили партію товару, який везли на Волинь — Finance.ua

Контрафактні Лабубу на понад пів мільйона гривень: на Закарпатті митники вилучили партію товару, який везли на Волинь Сьогодні 20:40 — Кримінал

Контрафактні Лабубу на понад пів мільйона гривень: на Закарпатті митники вилучили партію товару, який везли на Волинь, Фото: Державна митна служба

На Закарпатті митники виявили, що задекларований вантаж з дитячими іграшками та аксесуарами має ознаки підроблення на відому торговельну марку. Товар вилучили.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної митної служби.

Іграшки вартістю на понад мільйон гривень вилучили на українсько-словацькому кордоні. Їх везли у вантажівці на адресу волинського підприємця.

Фото: Державна митна служба

Під час оформлення вантажу інспектори виявили, що дитячі іграшки, брелоки, чохли для телефонів та навушників мають ознаки контрафактного товару на відому торговельну марку. Загалом було майже 17 тисяч предметів, які ввозились з можливим порушенням прав інтелектуальної власності.

«Невдовзі правовласник торговельної марки, яка має міжнародну реєстрацію, повідомив, що зазначені товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності. Також надав висновок, у якому зазначив, що за наданими митницею фотографіями для ідентифікації, товари мають ознаки фальсифікованої та контрафактної продукції», — ідеться в повідомленні.

Фото: Державна митна служба

На підприємця з Волинської області склали протокол про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України. Санкція статті — до 34 тисяч гривень з конфіскацією товару.

Справу скерують до суду.

