Контрафактні Лабубу на понад пів мільйона гривень: на Закарпатті митники вилучили партію товару, який везли на Волинь — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Контрафактні Лабубу на понад пів мільйона гривень: на Закарпатті митники вилучили партію товару, який везли на Волинь

Кримінал
35
Контрафактні Лабубу на понад пів мільйона гривень: на Закарпатті митники вилучили партію товару, який везли на Волинь
Контрафактні Лабубу на понад пів мільйона гривень: на Закарпатті митники вилучили партію товару, який везли на Волинь, Фото: Державна митна служба
На Закарпатті митники виявили, що задекларований вантаж з дитячими іграшками та аксесуарами має ознаки підроблення на відому торговельну марку. Товар вилучили.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної митної служби.
Іграшки вартістю на понад мільйон гривень вилучили на українсько-словацькому кордоні. Їх везли у вантажівці на адресу волинського підприємця.
Фото: Державна митна служба
Фото: Державна митна служба
Під час оформлення вантажу інспектори виявили, що дитячі іграшки, брелоки, чохли для телефонів та навушників мають ознаки контрафактного товару на відому торговельну марку. Загалом було майже 17 тисяч предметів, які ввозились з можливим порушенням прав інтелектуальної власності.
«Невдовзі правовласник торговельної марки, яка має міжнародну реєстрацію, повідомив, що зазначені товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності. Також надав висновок, у якому зазначив, що за наданими митницею фотографіями для ідентифікації, товари мають ознаки фальсифікованої та контрафактної продукції», — ідеться в повідомленні.
Фото: Державна митна служба
Фото: Державна митна служба
На підприємця з Волинської області склали протокол про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України. Санкція статті — до 34 тисяч гривень з конфіскацією товару.
Справу скерують до суду.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems