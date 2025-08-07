За $8 000 планували незаконно переправити військовозобов’язаного до Угорщини — Finance.ua

За $8 000 планували незаконно переправити військовозобов’язаного до Угорщини Сьогодні 18:12 — Кримінал

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду позовний акт щодо двох інспекторів митної служби, які організували незаконне переправлення людини через державний кордон України.

Про це повідомила прокуратура

Інспектор Закарпатської митниці за 8 тис дол. США запропонував організувати незаконну втечу киянина до Угорщини. Допомагав йому в цьому колега та ще один цивільний спільник.

За планом, військовозобов’язаний киянин потягом прибув до Закарпаття. Через деякий час один із підозрюваних перевіз його до лінії держкордону. Далі, дотримуючись інструкції, киянин повинен був пішки пройти до Угорщини через лісосмугу поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці затримали митників та їх спільника-водію після передачі їм раніше обумовленої суми.

Дію інспекторів митниці та водія-спільника кваліфіковано як незаконне переправлення через кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисним мотивом (ч. 2, 3 ст. 332 КК України). Слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду підозрюваних взято під варту із альтернативами застав.

