У Києві почали відбудову корпусу «Охматдиту» за майже 293 млн грн — Finance.ua

У Києві почали відбудову корпусу «Охматдиту» за майже 293 млн грн Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

У Києві почали відбудову корпусу «Охматдиту» за майже 293 млн грн, Фото: moz.gov.ua

У лікарні «Охматдит» стартували роботи з капітального ремонту сучасного корпусу. Після проведення тендеру в системі Prozorro було укладено договір на виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Хто виконує ремонт і за яку суму

Підрядником стало ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД». Компанія надала найвигіднішу цінову пропозицію — майже 293 мільйони гривень. Це на понад 70 мільйонів менше від початково очікуваної вартості — 367,4 мільйона гривень.

Перевірку документації підрядника провела уповноважена особа лікарні спільно з міжнародною інжиніринговою компанією Eptisa Servicios de Ingeniería. Вона ж супроводжуватиме проєкт згідно з міжнародними стандартами.

Крім того, підписано ще кілька контрактів:

на технічний нагляд — із компанією «Академ Буд» на суму близько 2 млн грн;

на авторський нагляд — з компанією «Аркон», яка готувала проєктну документацію. Сума договору — 1,5 млн грн.

Фото: moz.gov.ua

Що ремонтують

Підрядник вже проводить обстеження будівлі й вимірювання. Це дозволяє швидко перейти до активної фази робіт. У межах капітального ремонту оновлять:

будівельні конструкції, покрівлю, фасад, вікна та двері;

внутрішнє оздоблення приміщень, системи опалення, вентиляції, електрики та водопостачання;

медичні гази, відеозв’язок, пожежну сигналізацію й освітлення;

благоустрій території та дорожнє покриття.

Під час ремонту лікарня продовжуватиме працювати.

Паралельно триває підготовка до ремонту інших об’єктів лікарні:

Трансформаторна підстанція — обладнання вже на території лікарні, проєктну документацію розробляють;

Хірургічний корпус — готують проєкт, фінансує Світовий банк;

Токсикологічний корпус (№ 3) — пам’ятка архітектури, розпочато консерваційні роботи (фінансування — UNITED24);

Адміністративний корпус (№ 9) — документація готова, тендер на консервацію заплановано на червень 2025 року.

Фото: moz.gov.ua

Удар по «Охматдиту»

8 липня 2024 року російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено 38 ракет, із яких сили ППО збили 30. Одним із об’єктів, у які влучили ракети, стала лікарня «Охматдит» у Києві.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, ракета влучила в токсикологічний корпус, де на той час проходили лікування діти, зокрема ті, хто отримував діаліз.

Уряд пообіцяв якнайшвидше відновити лікарню. На першочергові роботи було виділено 100 мільйонів гривень із держбюджету.

Крім того, українці та бізнес зібрали ще 300 мільйонів гривень для «Охматдиту». Уряд також повідомив про численні запити від інших країн, готових прийняти дітей, які лікувались у лікарні.

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