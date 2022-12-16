У Києві після реновації відкривається найбільший ТЦ Епіцентр — Finance.ua

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У Києві після реновації відкривається найбільший ТЦ Епіцентр

Фондовий ринок
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Найбільша українська мережа торговельних центрів завершила першу чергу перебудови та оновлення свого наймасштабнішого об’єкта. Про це повідомила компанія.
Реновація двоповерхового ТЦ «Епіцентр» по вул. Полярна, 20-Д у столиці відбувається у кілька черг. Відкриття першої черги з новими сучасними концептами заплановане на 17-18 грудня 2022 року.
З відкриттям першої черги (1 поверх) стане доступний новий великий та сучасний Food Market загальною площею майже 3700 кв. м. Власний продуктовий супермаркет «Епіцентру» оформлений в яскравому іспанському колоніальному стилі та має велику зону фудкорту з різними кухнями світу та майже 250 посадковими місцями.
У новому форматі запрацювали інноваційний та оновлений Центр Техніки «ЦеТе» (3200 кв. м), Lapki (670 кв. м), Expert (950 кв. м) та інші традиційні для компанії концепти — «Пиши Малюй», All4Rest, MonCheri, Intersport, «Садовий центр» тощо.
Ще однієї особливістю об’єкта стала оновлена зона побутової хімії та концепт парфумерно-косметичного бутика MonCheri з абсолютно новим асортиментом. На полицях MonCheri вперше з’явилася широка лінійка продукції категорії «люкс», відомі бренди парфумерії та косметики по догляду за шкірою.
Загалом ассортимент нового ТЦ після запуску всіх черг суттєво збільшиться та сягне майже 280 тис. артикулів.
Запуск другої черги заплановано на 2023 рік. У неї увійдуть всі оновлені концепти «Епіцентру» — «Центр Меблів», «Деко», E.РIC, Automall, «Студія Світла», «Салон Шпалер», «Салон плитки», «Дім води» тощо.
Для підтримки українців в умовах енергетичної кризи в ТЦ створені станції підзарядки гаджетів «Заряджайзери», а на парковці ТЦ облаштовані «пункти незламності» для громадян міста.
За матеріалами:
Finance.ua
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