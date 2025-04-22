У Києві організували схему з «продажу багатодітності» для виїзду чоловіків за кордон — Finance.ua
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У Києві організували схему з «продажу багатодітності» для виїзду чоловіків за кордон

Кримінал
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Судитимуть учасників злочинної організації, які пропонували чоловікам виїзд за кордон, підшукуючи для них третю дитину за 3000 доларів США. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Печерської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи, учасники якої допомагали військовозобов’язаним за гроші стати багатодітним батьком задля виїзду за кордон (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України).
Встановлено, що обвинувачені шукали малозабезпечених жінок, у яких є малолітні діти. За винагороду жінки погоджувались визнати батьком своєї дитини стороннього чоловіка, який вже мав двох дітей. Наявність третьої дитини давала б йому можливість безперешкодно виїхати за кордон.
Використовуючи звʼязки в одному з районних судів Одеської області, учасники ОЗГ сприяли виготовленню потрібного судового рішення про визнання фіктивного батьківства, на підставі якого чоловік надалі уникав мобілізації та перетинав державний кордон України.
З військовозобов’язаного за фіктивне батьківство організатор схеми брав 3000 доларів США, з яких матері дітей отримували лише 500 доларів. Санкція статті передбачає покарання строком до 9 років позбавлення волі.
За матеріалами:
Finance.ua
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