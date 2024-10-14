У Києві організатор фінансової афери заволодів 25 млн грн бізнес-компаньйона під виглядом інвестицій — Finance.ua

У Києві організатор фінансової афери заволодів 25 млн грн бізнес-компаньйона під виглядом інвестицій Сьогодні 16:44 — Кримінал

У Києві організатор фінансової афери заволодів 25 млн грн бізнес-компаньйона під виглядом інвестицій. Підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 10 млн грн застави. За незаконне заволодіння коштами в особливо великих розмірах йому загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як стало відомо, організував фінансову оборудку 33-річний підприємець, діяльність якого повʼязана з агропромисловою галуззю. Зловживаючи довірою свого бізнес-партнера, зловмисник на системній основі отримував від потерпілого кошти, які останній нібито «інвестував» у розвиток спільної підприємницької діяльності.

Шахрайська схема полягала в наступному: для отримання надприбутків зловмисник пропонував знайомому інвестувати у спільний бізнес під відсоток від подальших реалізацій. Відповідно до розробленого плану, фігурант купував у фермерів сільськогосподарську продукцію, після чого продавав її промисловим заводам за вищою ціною, а отриману різницю повинен був розподіляти з потерпілим.

Так, в одному з епізодів, після виконання контракту з продажу продукції, прибуток партнерів склав по 160 000 доларів кожному, проте фігурант не поспішав їх віддавати «інвестору». Свої дії він мотивував тим, що гроші повинні «працювати» на бізнес, тому вони будуть вкладені в наступний проєкт.

У ході слідства встановлено, що розмір «інвестицій» складав від 20 000 до 330 000 доларів. З січня по грудень 2023 року фігурант заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 530 000 доларів, що в гривневому еквіваленті складає близько 25 000 000 грн.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили підприємцю про підозру. Йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 10 млн грн застави. Наразі встановлюється причетність підозрюваного до інших епізодів протиправної діяльності.

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