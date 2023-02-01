У Києві оновлять перепустки для пересування авто під час комендантської години: як замінити — Finance.ua

У Києві оновлять перепустки для пересування авто під час комендантської години: як замінити Сьогодні 09:23 — Технології&Авто

Від лютого в Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години.

Про це пише КМДА.

Замінити старі перепустки на нові можна з 1.02 по 15.02 лютого в комендатурі столиці.

«Ми оновлюємо систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години, які доводяться через комунальні засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках об’яв,» — заявив Комендант міста Київ, генерал-майор Віктор Плахтій.

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