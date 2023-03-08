У Києві на ринках та ярмарках з'являться термінали для оплати карткою — Finance.ua

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У Києві на ринках та ярмарках з'являться термінали для оплати карткою

Фінтех і Картки
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У Києві на ринках та ярмарках з'являться термінали для оплати карткою
У Києві на ринках та ярмарках з'являться термінали для оплати карткою
На продовольчих ярмарках та ринках у Києві з’явиться можливість безготівкового розрахунку карткою.
Про це 7 березня повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Представники департаменту провели робочу зустріч з ПриватБанком. За результатами переговорів розробили план заходів з впровадження безготівкового розрахунку на ярмарках та ринках.
Покупці зможуть розрахуватися карткою на трьох комунальних ринках: «Бессарабський ринок», «Володимирський ринок», «Житній ринок».
Представники ПриватБанку вже провели консультації щодо впровадження безготівкового розрахунку та переваг використання мобільного застосунку для оплати за придбаний товар, зокрема харчових продуктів на торговельних місцях на цих трьох ринках.
«Аналогічні консультації проведені з 320 суб’єктами господарювання, які провадять свою діяльність на ярмарках в Дніпровському, Печерському, Святошинському та Шевченківському районах. Робота у даному напрямку продовжується», — додали в КМДА.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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