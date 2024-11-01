У Києві на 1 листопада під’єднали до тепла 60% житлових будинків керуючих компаній — Finance.ua

У Києві на 1 листопада під’єднали до тепла 60% житлових будинків керуючих компаній Сьогодні 16:45

У Києві на 1 листопада під’єднали до тепла 60% житлових будинків керуючих компаній

У Києві триває підключення житлового фонду до опалення. Станом на ранок 1 листопада вже 4161 житловий будинок, або 60% від загальної кількості будівель, що обслуговуються комунальними житловими організаціями, вже отримують опалення, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що значно нижчий показник підключення, а саме 13%, у будинках ЖБК, ОСББ та відомчих будинках, яким починають подавати тепло за їхніми індивідуальними заявками.

«Бачимо, що температура повітря суттєво знижується. Тому я прошу керівників ОСББ, ЖБК та інших відповідальних осіб не зволікати й звертатися до теплопостачальних організацій для вчасного підключення будівель. Усі служби працюють у посиленому режимі, без вихідних і перерв, оскільки стабільне входження в опалювальний сезон зараз є пріоритетним питанням», — зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зазначається, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» підготувало обладнання тепломереж і теплоджерел до опалювального сезону 2024−2025 років. Фахівці перевірили всі тепломережі, замінили найбільш зношені ділянки, відремонтували та обслужили обладнання теплоджерел, підготували до зими будинкові лічильники, відновлювали зруйноване обладнання.

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