У Києві на 1 листопада під’єднали до тепла 60% житлових будинків керуючих компаній — Finance.ua
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У Києві на 1 листопада під’єднали до тепла 60% житлових будинків керуючих компаній

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У Києві на 1 листопада під’єднали до тепла 60% житлових будинків керуючих компаній
У Києві на 1 листопада під’єднали до тепла 60% житлових будинків керуючих компаній
У Києві триває підключення житлового фонду до опалення. Станом на ранок 1 листопада вже 4161 житловий будинок, або 60% від загальної кількості будівель, що обслуговуються комунальними житловими організаціями, вже отримують опалення, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що значно нижчий показник підключення, а саме 13%, у будинках ЖБК, ОСББ та відомчих будинках, яким починають подавати тепло за їхніми індивідуальними заявками.
«Бачимо, що температура повітря суттєво знижується. Тому я прошу керівників ОСББ, ЖБК та інших відповідальних осіб не зволікати й звертатися до теплопостачальних організацій для вчасного підключення будівель. Усі служби працюють у посиленому режимі, без вихідних і перерв, оскільки стабільне входження в опалювальний сезон зараз є пріоритетним питанням», — зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Зазначається, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» підготувало обладнання тепломереж і теплоджерел до опалювального сезону 2024−2025 років. Фахівці перевірили всі тепломережі, замінили найбільш зношені ділянки, відремонтували та обслужили обладнання теплоджерел, підготували до зими будинкові лічильники, відновлювали зруйноване обладнання.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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