У Києві можуть нараховувати плату за водопостачання навіть тим, хто виїхав із міста, — КМДА Вчора 08:32 — Особисті фінанси

У Києві можуть нараховувати плату за водопостачання навіть тим, хто виїхав із міста, — КМДА

Комунальні служби Києва нараховуватимуть плату за водопостачання навіть тим громадянам, які були змушені залишити місце проживання.

Про це повідомляє прес-служба КМДА, посилаючись на попередження «Центру комунального сервісу».

Установа нагадує необхідність з 5 числа і до кінця поточного місяця передавати показники спожитої води. У Центрі комунального сервісу попередили, що стягувати плату за водопостачання будуть і з тих громадян, які не інформують постачальника послуг про зміни на встановлених лічильниках.

«Споживачам, у яких встановлено бойлер, показники лічильників води також треба передавати щомісяця, навіть якщо вони незмінні. Для киян, які вимушено залишили свої оселі й не мають можливості вчасно передати показники лічильників, нарахування здійснюють за середнім обсягом споживання — на підставі даних попередніх періодів за кожній квартирі», — йдеться у повідомленні установи.

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Після того як побутові споживачі передадуть актуальні показники лічильників, постачальники комунальних послуг внесуть зміни та здійснять перерахунок за платіжками.

«Центр комунального сервісу» також пояснює, що дані за спожиту кількість води необхідно надсилати через особистий кабінет комконцерну або за допомогою безкоштовних гарячих ліній. У повідомленні установи не зазначено, що побутові споживачі можуть передавати показники через «Приват24» чи інші інтернет-банкінги.

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