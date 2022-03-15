У Києві комендантська година триватиме дві доби — Finance.ua

У Києві комендантська година триватиме дві доби

Вчора 11:32 — Особисті фінанси

У Києві запроваджують комендантську годину з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

На цей час забороняється пересуватися містом без спецперепусток. Містянам дозволятимуть вийти лише до найближчих укриттів.

«Сьогодні — складний і небезпечний момент. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, — в укритті», — наголосив Кличко.

Нагадаємо, у Києві вранці 15 березня внаслідок обстрілів окупантів снаряди влучили у три багатоповерхові житлові будинки у двох районах міста та у приватний житловий будинок.

Віталій Кличко заявляв, що в Києві залишилися приблизно два мільйони жителів — з міста виїхав кожен другий.

Крім того, місцева влада зазначила, що підготувала двотижневий запас необхідних продуктів для мешканців столиці, які залишились у місті, на випадок блокади.

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