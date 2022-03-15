У Києві комендантська година триватиме дві доби — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У Києві комендантська година триватиме дві доби

Вчора 11:32Особисті фінанси
933
У Києві запроваджують комендантську годину з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
На цей час забороняється пересуватися містом без спецперепусток. Містянам дозволятимуть вийти лише до найближчих укриттів.
«Сьогодні — складний і небезпечний момент. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, — в укритті», — наголосив Кличко.
Нагадаємо, у Києві вранці 15 березня внаслідок обстрілів окупантів снаряди влучили у три багатоповерхові житлові будинки у двох районах міста та у приватний житловий будинок.
Віталій Кличко заявляв, що в Києві залишилися приблизно два мільйони жителів — з міста виїхав кожен другий.
Крім того, місцева влада зазначила, що підготувала двотижневий запас необхідних продуктів для мешканців столиці, які залишились у місті, на випадок блокади.
За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.