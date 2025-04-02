У Києві два дні не працюватимуть станції метро від «Лісової» до «Дніпра» — Finance.ua

У Києві два дні не працюватимуть станції метро від «Лісової» до «Дніпра» Сьогодні 17:40

У Києві два дні не працюватимуть станції метро від «Лісової» до «Дніпра»

У Києві 5 і 6 квітня закриють станції метро від «Лісової» до «Дніпра» через ремонт Дарницького шляхопроводу. Дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Цими вихідними, 5 та 6 квітня, на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від „Лісової“ до „Дніпра“ будуть зачинені», — сказано в повідомленні.

Поїзди метрополітену курсуватимуть між станціями «Академмістечко» і «Арсенальна» відповідно до графіка руху вихідного дня. Режим роботи всіх інших станцій метро та пересадкових вузлів лишиться незмінний.

Натомість КП «Київпастранс» організує рух дублюючого наземного транспорту. Зокрема, автобуси № 1М з інтервалом руху до 10 хв курсуватимуть наступним чином:

у напрямку від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» — вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна»;

у зворотному напрямку — тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро «Дарниця» — «Чернігівська». Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Також для зручності пасажирів збільшать кількість трамваїв №№ 8, 27 та автобусів № 118.

Із 7 квітня станції метро від «Лісової» до «Дніпра» працюватимуть у звичайному режимі.

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