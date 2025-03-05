У Києві державного реєстратора судитимуть за шахрайське заволодіння землею вартістю понад 3 млн гривень — Finance.ua

У Києві державного реєстратора судитимуть за шахрайське заволодіння землею вартістю понад 3 млн гривень Сьогодні 21:33 — Кримінал

Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора, яка шляхом шахрайства та зловживання службовим становищем незаконно привласнила земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365−2 КК України). За пособництво шахрайству судитимуть також матір жінки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що державний реєстратор однієї з селищних рад Київщини вирішила незаконно переоформити земельні ділянки, які перебувають у користування громадської організації, проте належать територіальній громаді Києва, на членів своєї родини. Власницею землі мала стати матір реєстратора.

З цією метою жінки використали підроблений договір іпотеки, згідно з яким ділянки переходили у власність матері жінки, оскільки боржники начебто не могли повернути їй позичені гроші.

Зареєструвавши право власності на ділянки на свою матір, згодом, через заборону законодавства вчиняти дії стосовно родичів, вказаний запис реєстратор скасувала.

Надалі, з метою привласнення ділянок вона використала іншу схему — підроблене рішення суду про визнання за підставною особою права власності на ці ділянки. Після цього підставна особа надала довіреність матері реєстраторки на розпорядження землею.

Маючи довіреність, бабуся «продала» 4 земельні ділянки своїй онучці. Вартість землі, що насправді є власністю столичної громади, становить понад 3 млн гривень.

На даний час обвинувальний акт відносно реєстратора та її матері скеровано до суду для розгляду по суті.

Державний реєстратор звільнилась з посади та реєстраційні дії вже не вчиняє. На земельні ділянки накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювалось Голосіївським УП ГУНП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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