У «Києві Цифровому» з’явився учнівський проїзний — Finance.ua

У «Києві Цифровому» з’явився учнівський проїзний Сьогодні 12:45 — Особисті фінанси

Нарешті учні можуть не носити з собою пластик — тепер є цифровий учнівський проїзний у смартфоні.

Про це повідомляє Київ Цифровий.

Як замовити:

Оновіть застосунок.

Виберіть сервіс «Замовлення учнівського», заповніть дані учня та замовте цифровий квиток.

Отримайте номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані.

Додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі «Транспортна карта».

Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий.

Більше не треба нагадувати дитині взяти пластикову карту — учнівський квиток завжди в смартфоні.

Якщо поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового.

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