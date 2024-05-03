У «Києві Цифровому» з’явився учнівський проїзний — Finance.ua
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У «Києві Цифровому» з’явився учнівський проїзний

Особисті фінанси
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Нарешті учні можуть не носити з собою пластик — тепер є цифровий учнівський проїзний у смартфоні.
Про це повідомляє Київ Цифровий.

Як замовити:

  • Оновіть застосунок.
  • Виберіть сервіс «Замовлення учнівського», заповніть дані учня та замовте цифровий квиток.
  • Отримайте номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані.
  • Додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі «Транспортна карта».
Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий.
Більше не треба нагадувати дитині взяти пластикову карту — учнівський квиток завжди в смартфоні.
Якщо поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового.
За матеріалами:
Finance.ua
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