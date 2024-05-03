У «Києві Цифровому» з’явився учнівський проїзний — Finance.ua

У «Києві Цифровому» з’явився учнівський проїзний
Нарешті учні можуть не носити з собою пластик — тепер є цифровий учнівський проїзний у смартфоні.
Про це повідомляє Київ Цифровий.
Як замовити:
- Оновіть застосунок.
- Виберіть сервіс «Замовлення учнівського», заповніть дані учня та замовте цифровий квиток.
- Отримайте номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані.
- Додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі «Транспортна карта».
Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий.
Більше не треба нагадувати дитині взяти пластикову карту — учнівський квиток завжди в смартфоні.
Якщо поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового.
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