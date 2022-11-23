У Києві анонсували підвищення тарифів на електропостачання для бізнесу — Finance.ua
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У Києві анонсували підвищення тарифів на електропостачання для бізнесу

Особисті фінанси
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У Києві анонсували підвищення тарифів на електропостачання для бізнесу
У Києві анонсували підвищення тарифів на електропостачання для бізнесу
У столиці анонсували зростання тарифів на електроенергію найближчим часом — цього разу подорожчання торкнеться представників бізнесу з 1 грудня.
Про це стало відомо з офіційного повідомлення, опублікованого прес-службою компанії-постачальника Yasno.
Причина перегляду тарифів — зростання закупівельних цін.
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Відомо, що вартість 1 кВт електроенергії може перевищити 6 грн. Це вже друге подорожчання для малих непобутових споживачів — у листопаді вартість електрики сягнула 4,97-5,32 грн/кВт проти 4 грн/кВт у жовтні.
У постачальника зазначають, що наступний етап збільшення вартості слід очікувати для підприємців і в перші місяці 2023 року.

Довідка Finance.ua:

  • у Міненерго пообіцяли не підвищувати тарифи для населення й додали, що відомство вже працює над продовженням спецзобов’язань із забезпечення населення електроенергією;
  • 28 жовтня Міненерго повідомило, що уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року. Тож у грудні тариф для населення залишиться на тому самому рівні:
    — сім’ї (домогосподарства), що споживають менш як 250 кіловат-год на місяць, платять за тарифом 1,44 грн за кіловат-год;
    — ті, хто споживають понад 250 кіловат-год— 1,68 грн;
    — для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій тариф встановлено на рівні 1,68 грн за кіловат-год.

На що витрачаються українські підприємці та де взяти гроші на бізнес?

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