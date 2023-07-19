У китайському місті жителям роздаватимуть криптовалюту на $700 000 — Finance.ua
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У китайському місті жителям роздаватимуть криптовалюту на $700 000

Криптовалюта
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У китайському місті жителям роздаватимуть криптовалюту на $700 000
У китайському місті жителям роздаватимуть криптовалюту на $700 000
До кінця 2023 року влада міського округу китайської провінції Цзянсу планує розподілити між мешканцями цифрові юані на суму $700 000. Ініціатива локальних управлінців є частиною програми китайської влади із масового впровадження цифрової валюти Народного банку Китаю (НБК).
Роздача e-CNY (цифрового юаня) у межах конкретного населеного пункту здійснюється заради використання державної криптовалюти під час майбутнього місцевого фестивалю шопінгу. У Цзянсу роздачі цифрових юанів розпочалися вже у червні, а зараз влада готується запустити другу хвилю так званих «червоних конвертів».
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Майбутній раунд розіграшу міститиме купони зі знижкою на 30 юанів ($4,3), які поширюватимуться на покупки до 100 юанів ($14), або ж купони зі знижкою 50 юанів ($7) на покупки вартістю 200 юанів ($28).
Для участі у розіграші місцевим жителям потрібно подати заявку у мобільному додатку My Changzhou і встановити гаманець для e-CNY. Роздача цифрових юанів триватиме з 16 до 20 липня. Монети та дисконтні купони будуть доступні для 10 000 китайських громадян. Люди зможуть їх витратити у торговому центрі Changzhou New Century, кількох тематичних парках, супермаркетах і універмагах, які приймають платежі у державному стейблкоїні.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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