У Китаї жінка віддала $546 000 шахраєві для реалізації «прибуткового біткоїн-проєкту» — Finance.ua
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У Китаї жінка віддала $546 000 шахраєві для реалізації «прибуткового біткоїн-проєкту»

Кримінал
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У Китаї жінка віддала $546 000 шахраєві для реалізації «прибуткового біткоїн-проєкту»
У Китаї жінка віддала $546 000 шахраєві для реалізації «прибуткового біткоїн-проєкту»
38-річна вчителька з Шанхаю передала шахраєві 4 млн юанів ($546 000), коли той запропонував їй взяти участь у біткоїн-проекті.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на звіт поліції.
Згідно із заявою правоохоронців, така схема називається pig butchering. Шахрай втирається в довіру до жертви, після чого виманює у неї гроші.
У цьому випадку, як заявили в пресі, зловмисник зав’язав романтичні стосунки з учителькою через мережу. Протягом усього 2022 року вона неодноразово переказувала йому гроші.
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Поліція Шанхая зацікавилася справою після виявлення підозрілої активності на рахунках постраждалої. З нею провели загалом 12 зустрічей.
Щоразу вчителька заявляла, що її «хлопець» не шахрай. Частину грошей вона надала для реалізації якогось «прибуткового біткоїн-проєкту», який мав принести їй статки.
У березні 2023 року їй написала одна з попередніх жертв, ідеться в дописі. Тільки тоді вона сама звернулася в поліцію.
Загалом постраждала передала зловмиснику 4 млн юанів — близько $546 000. Більша частина суми — це кредит, який жертва оформила під заставу свого будинку.
За матеріалами:
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