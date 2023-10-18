У Китаї жінка віддала $546 000 шахраєві для реалізації «прибуткового біткоїн-проєкту» — Finance.ua

У Китаї жінка віддала $546 000 шахраєві для реалізації «прибуткового біткоїн-проєкту» 18.10.2023, 01:48 — Кримінал

У Китаї жінка віддала $546 000 шахраєві для реалізації «прибуткового біткоїн-проєкту»

38-річна вчителька з Шанхаю передала шахраєві 4 млн юанів ($546 000), коли той запропонував їй взяти участь у біткоїн-проекті.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на звіт поліції.

Згідно із заявою правоохоронців, така схема називається pig butchering. Шахрай втирається в довіру до жертви, після чого виманює у неї гроші.

У цьому випадку, як заявили в пресі, зловмисник зав’язав романтичні стосунки з учителькою через мережу. Протягом усього 2022 року вона неодноразово переказувала йому гроші.

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Поліція Шанхая зацікавилася справою після виявлення підозрілої активності на рахунках постраждалої. З нею провели загалом 12 зустрічей.

Щоразу вчителька заявляла, що її «хлопець» не шахрай. Частину грошей вона надала для реалізації якогось «прибуткового біткоїн-проєкту», який мав принести їй статки.

У березні 2023 року їй написала одна з попередніх жертв, ідеться в дописі. Тільки тоді вона сама звернулася в поліцію.

Загалом постраждала передала зловмиснику 4 млн юанів — близько $546 000. Більша частина суми — це кредит, який жертва оформила під заставу свого будинку.

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