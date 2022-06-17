У Китаї заявили, що продовжать нарощувати промислову економіку — Finance.ua

У Китаї заявили, що продовжать нарощувати промислову економіку

Вчора 06:06

Незважаючи на зростаючий знижувальний тиск на промислову економіку Китаю, у Міністерстві промисловості та інформатизації КНР у четвер заявили про готовність посилити підтримку цього сектору в рамках зусиль зі стабілізації економічних засад країни. Про це зазначено у повідомленні Інформаційного агентства Сіньхуа.

«Необхідно прискорити реалізацію пакету політичних заходів, таких як зниження податків і зборів, щоб допомогти підприємствам якнайшвидше подолати труднощі», — зазначила представник відомства Тао Цин.

Вона заявила, що міністерство докладе всіх зусиль для забезпечення безперешкодної роботи виробничих ланцюжків, додавши, що буде вжито заходів для сприяння взаємодії між підприємствами-учасниками виробничих ланцюжків у ключових галузях, таких як автомобілебудування та виробництво інтегральних схем, а також для усунення проблемних місць у ключових регіонах.

За її словами, міністерство нарощуватиме свою допомогу малим та середнім підприємствам та координуватиме свої дії з іншими відомствами для оптимізації ділового середовища.

«Крім того, також будуть зроблені зусилля для стимулювання споживання та розширення ефективних інвестицій у промисловий сектор», — заявила Тао Цин.

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