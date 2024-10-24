У Китаї запустили найбільшу вітряну турбіну — Finance.ua

У Китаї запустили найбільшу вітряну турбіну Сьогодні 02:52 — Енергетика

У Китаї запустили найбільшу вітряну турбіну

У Китаї в серпні 2024 року компанія Mingyang Smart Energy встановила гігантську вітряну турбіну потужністю 20 МВт у морі, яка є найбільшою вітряною турбіною у світі. Її запуск призвів до змін мікроклімату біля місця установки.

рік, щоб забезпечити 96 000 будинків. Видання The Diary24 зазначило, що завдяки 128-метровим лопатям і висоті 242 метри вона може виробляти достатньо електроенергії на

Кожна лопать гігантської турбіни вловлює більше енергії вітру, ніж будь-коли раніше. Потужність цього дива інженерної думки у 20 МВт значно збільшує можливості використання енергії вітру для задоволення світових потреб в електроенергії та знаменує собою значний прогрес у технології відновлюваних джерел енергії.

Завдяки зменшенню площі, необхідної для вітряних електростанцій, вищий ККД також дає змогу меншій кількості турбін виробляти ту саму кількість енергії.

Величезні розміри турбін призвели до непередбачуваних екологічних наслідків. Дослідження показали, що турбіни такого розміру змінюють безпосередній мікроклімат і місцеві вітрові режими, що призводить до зміни швидкості вітру та розподілу температури навколо установки.

Турбіна спеціально розроблена для місць, схильних до тайфунів, і призначена для установки по всьому світу в районах із середньою і високою швидкістю вітру. За даними веб-сайту Mingyang, вітряна турбіна може витримувати пориви до 79,8 м/с.

УНІАН За матеріалами:

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