У Китаї запустили найбільшу у світі комбіновану сонячну електростанцію — Finance.ua

У Китаї запустили найбільшу у світі комбіновану сонячну електростанцію Сьогодні 04:54 — Енергетика

У Китаї запустили найбільшу у світі комбіновану сонячну електростанцію

Минулого тижня у Китаї було запущено найбільшу у світі комбіновану сонячну електростанцію та соляну ферму. Як повідомили журналісти CGTN, станція здатна задовольнити потреби в електроенергії 1.5 млн домогосподарств.

Державна китайська корпорація Huadian повідомила, що електростанцію Huadian Tianjin Haijing підключено до мережі у північному муніципалітеті Тяньцзіня. Станція складається з безлічі сонячних панелей, встановлених на понад 13 кілометрах квадратних соляних полів Чанлу, однієї з найстаріших прибережних соляних ферм країни.

Система «сіль-світло» виробляє як електрику, так і сіль, використовуючи двосторонні сонячні панелі, які поглинають пряме сонячне світло та світло, відбите від води.

China Huadian заявила, що станція використовує встановлену потужність 1 гігават і вироблятиме 1.5 мільярда кіловат-годин електроенергії щороку. Вироблена екологічно чиста електроенергія допоможе скоротити викиди вуглецю.

Панелі розташовані на більшій відстані один від одного, ніж на інших заводах — щоб оптимізувати виробництво енергії та солі, і нахилені під певним кутом — щоб мінімізувати затінення поверхні води.

noworries За матеріалами:

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