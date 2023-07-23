У Китаї запустили найбільшу у світі комбіновану сонячну електростанцію — Finance.ua

У Китаї запустили найбільшу у світі комбіновану сонячну електростанцію
Минулого тижня у Китаї було запущено найбільшу у світі комбіновану сонячну електростанцію та соляну ферму. Як повідомили журналісти CGTN, станція здатна задовольнити потреби в електроенергії 1.5 млн домогосподарств.
Державна китайська корпорація Huadian повідомила, що електростанцію Huadian Tianjin Haijing підключено до мережі у північному муніципалітеті Тяньцзіня. Станція складається з безлічі сонячних панелей, встановлених на понад 13 кілометрах квадратних соляних полів Чанлу, однієї з найстаріших прибережних соляних ферм країни.
Система «сіль-світло» виробляє як електрику, так і сіль, використовуючи двосторонні сонячні панелі, які поглинають пряме сонячне світло та світло, відбите від води.
China Huadian заявила, що станція використовує встановлену потужність 1 гігават і вироблятиме 1.5 мільярда кіловат-годин електроенергії щороку. Вироблена екологічно чиста електроенергія допоможе скоротити викиди вуглецю.
Панелі розташовані на більшій відстані один від одного, ніж на інших заводах — щоб оптимізувати виробництво енергії та солі, і нахилені під певним кутом — щоб мінімізувати затінення поверхні води.
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