У Китаї з’явилась перша плавуча сонячна електростанція — Finance.ua

У Китаї з’явилась перша плавуча сонячна електростанція Сьогодні 02:48 — Енергетика

У Китаї з’явилась перша плавуча сонячна електростанція

У Китаї запустили в експлуатацію «першу та найбільшу у своєму роді» плавучу сонячну електростанцію. Китайська компанія CHN Energy відзвітувала про підключення до мережі першої партії сонячних панелей у рамках будівництва морської сонячної електростанції потужністю один гігават в районі Кеньлі провінції Шаньдун.

Про це пише Power Technology.

Плавуча електростанція займає приблизно 1223 гектари. Вона містить більше двох тисяч панелей і зможе генерувати 1,78 мільярда кіловат-годин електроенергії на рік. Довжина підводних кабелів становить 142,5 км, а наземних — 143 км.

«Електростанція включає 2934 сонячні панелі, встановлені на сталевих платформах із фіксованими пальовими фундаментами. Кожна платформа має довжину 60 метрів та ширину 35 метрів», — йдеться у статті.

У проєкті використовується модульна система виробництва електроенергії з централізованим підключенням до мережі, де підводні кабелі з’єднуються з новою береговою підстанцією 220 кВ.

Згідно із заявою CHN Energy, цей проєкт після завершення будівництва стане «першим і найбільшим у своєму роді». У компанії вважають, що він може стати прикладом для розробки великомасштабних проектів зі встановлення морських сонячних електростанцій для всієї галузі.

У CHN Energy також наголосили, що проєкт планують реалізувати спільно з рибницькою фермою. Об’єднання сонячної енергетики та рибництва дозволить використовувати морську зону ефективніше.

Як пише Power Technology, також передбачається заощадити приблизно 503 800 тонн стандартного вугілля та скоротити викиди вуглекислого газу на 1,344 мільйона тонн.

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