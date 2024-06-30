У Китаї створили шестиногого робота-поводиря для людей з вадами зору (фото) — Finance.ua
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У Китаї створили шестиногого робота-поводиря для людей з вадами зору (фото)

Технології&Авто
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У Китаї створили шестиногого робота-поводиря для людей з вадами зору (фото)
У Китаї створили шестиногого робота-поводиря для людей з вадами зору (фото)
Шестиногого робота-поводиря для людей з порушеннями зору розробила дослідницька група із китайського Шанхайського університету.
Про це повідомляє Інформаційна агенція Сіньхуа.
Дослідники заявили, що робот може розв’язати проблему нестачі у країні собак-поводирів.
«Ми вважаємо, що наш робот функціонуватиме як „пара очей“ для людей з порушеннями зору», — заявив професор Гао Фен зі Школи машинобудування.
У Китаї створили шестиногого робота-поводиря для людей з вадами зору (фото)
За даними Китайської асоціації, людей з обмеженими можливостями по зору у Китаї налічується понад 17 млн.
Проте через високі витрати на розведення та тривалий час на навчання, по всій країні діє лише чотири сотні собак-поводирів, а це означає, що на кожні 40 тис. людей з порушеннями зору в Китаї доступний лише один собака-поводир.
Робот має можливості візуального сприйняття навколишнього середовища, що дозволяє йому автономно переміщатися до місця призначення, уникати перешкод та розпізнавати світлофори.
У Китаї створили шестиногого робота-поводиря для людей з вадами зору (фото)
Він використовує мультисенсорну систему сприйняття «бачити, чути, питати та сприймати».
Робот використовує передові алгоритми машинного навчання, що дозволяє йому автоматично уникати перешкод із високим ступенем стабільності та безпеки. Нині він проходить польові випробування.
За матеріалами:
Українські Новини
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