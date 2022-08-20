У Китаї презентували розкішний мінівен з дизайном, як у Rolls-Royce (фото) — Finance.ua
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У Китаї презентували розкішний мінівен з дизайном, як у Rolls-Royce (фото)

Технології&Авто
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У Китаї презентували розкішний мінівен з дизайном, як у Rolls-Royce (фото)
У Китаї презентували розкішний мінівен з дизайном, як у Rolls-Royce (фото)
Китайський концерн FAW презентував новий Hongqi HQ9. Великий розкішний мінівен надійде у продаж до кінця місяця за ціною від 400 000 юанів ($60 000). Про це повідомляє сайт Autohome.
Дизайн FAW Hongqi HQ9 розробляв ексстиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор. Він наділив мінівен рисами англійської марки — у автомобіля великі хромована решітка радіатора і довгасті світлодіодні фари. Hongqi HQ9 вийшов досить великим.
У Китаї презентували розкішний мінівен з дизайном, як у Rolls-Royce (фото)

Розміри Hongqi HQ9 2023:

  • Довжина — 5200 мм
  • Ширина — 2005 мм
  • Висота — 1935 мм
  • Колісна база — 3200 мм
У Китаї презентували розкішний мінівен з дизайном, як у Rolls-Royce (фото)
Салон Hongqi HQ9 оброблений шкірою та деревом. Запропоновано варіанти на шість і сім місць, причому у топовому варіанті крісла першого та другого рядів отримали електропривод, вентиляцію та функцію масажу.
Комплектація розкішного мінівена включає віртуальну панель приладів, камери кругового огляду, електропривод зсувних дверей, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль та систему моніторингу «сліпих» зон.
У Китаї презентували розкішний мінівен з дизайном, як у Rolls-Royce (фото)
Спочатку новий Hongqi HQ9 будуть оснащувати 2,0-літровим 252-сильним бензиновим турбомотором та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Китайський мінівен розганяється до 200 км/год. Згодом з’явиться гібридна модифікація.
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