У Китаї презентували перший електрокар Huawei — Finance.ua
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У Китаї презентували перший електрокар Huawei

Технології&Авто
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У Китаї презентували перший електрокар Huawei
У Китаї презентували перший електрокар Huawei, Фото: Huawei
У Китаї презентували новий AITO M5 EV. Перший електрокар Huawei вже можна замовити за ціною від 288 600 юанів ($41 500) і за кілька годин він зібрав 30 000 заявок.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Як і всі моделі AITO, електрокросовер розроблений спільно Huawei та автовиробником Seres. Назва бренду AITO розшифровується як Adding Intelligence to Auto («Додавання інтелекту в авто»).
Електромобіль Huawei AITO M5 EV — п’ятимісний кросовер з дизайном, що обтікає. У нього похилий аркоподібний дах, загострений «ніс» і довгасті діодні фари. За розмірами електрокар можна порівняти з Tesla Model Y.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Габарити Huawei AITO M5e:
  • довжина — 4785 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • висота — 1620 мм;
  • колісна база — 2880 мм;
  • маса — 2235 кг.
В обробці салону використані шкіра та дерево, а дах — повністю скляний. Двоспицеве кермо скошене знизу. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей. Природно, в Huawei розробили для нього мультимедійну систему на платформі Harmony OS. У авто два багажники — основний 369-літровий та передній на 80 л.
Фото: Huawei
Фото: Huawei
Китайський електромобіль запропонований у 272-сильній задньопривідній та 496-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 7,1 та 4,5 с, відповідно.
Усі AITO M5e обладнані акумуляторною батареєю ємністю 80 кВт∙год. Запас ходу становить 620 км у задньопривідній версії та 552 км — у повнопривідній.
За матеріалами:
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