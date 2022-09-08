У Китаї презентували перший електрокар Huawei — Finance.ua

У Китаї презентували перший електрокар Huawei Вчора 02:40 — Технології&Авто

У Китаї презентували перший електрокар Huawei, Фото: Huawei

У Китаї презентували новий AITO M5 EV. Перший електрокар Huawei вже можна замовити за ціною від 288 600 юанів ($41 500) і за кілька годин він зібрав 30 000 заявок.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Як і всі моделі AITO, електрокросовер розроблений спільно Huawei та автовиробником Seres. Назва бренду AITO розшифровується як Adding Intelligence to Auto («Додавання інтелекту в авто»).

Електромобіль Huawei AITO M5 EV — п’ятимісний кросовер з дизайном, що обтікає. У нього похилий аркоподібний дах, загострений «ніс» і довгасті діодні фари. За розмірами електрокар можна порівняти з Tesla Model Y.

Фото: Huawei

Габарити Huawei AITO M5e:

довжина — 4785 мм;

ширина — 1930 мм;

висота — 1620 мм;

колісна база — 2880 мм;

маса — 2235 кг.

В обробці салону використані шкіра та дерево, а дах — повністю скляний. Двоспицеве кермо скошене знизу. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей. Природно, в Huawei розробили для нього мультимедійну систему на платформі Harmony OS. У авто два багажники — основний 369-літровий та передній на 80 л.

Фото: Huawei

Китайський електромобіль запропонований у 272-сильній задньопривідній та 496-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 7,1 та 4,5 с, відповідно.

Усі AITO M5e обладнані акумуляторною батареєю ємністю 80 кВт∙год. Запас ходу становить 620 км у задньопривідній версії та 552 км — у повнопривідній.

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