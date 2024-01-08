У Китаї представили преміальні електрокари з автопілотом і запасом ходу до 1000 км (фото) — Finance.ua

У Китаї представили преміальні електрокари з автопілотом і запасом ходу до 1000 км (фото) 08.01.2024, 00:19 — Технології&Авто

Yuanhang Y6

Китайський бренд Dayun, відомий в Україні своїми вантажівками, представив легкові електромобілі. Кросовер Yuanhang H8 і седан Yuanhang Y6 надійдуть у продаж з початку 2024 року.

Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

5,27-метровий чотиримісний седан Dayun Yuanhang Y6 і шестимісний кросовер Yuanhang H8 довжиною 5,23 м побудовані на одній платформі. Седан коштує 329 800 — 529 800 юанів ($45 100 — 73 000), а кросовер — від 349 800 до 559 800 юанів ($49 200 — 78 800).

Автомобілі відрізняються елегантним дизайном з плавними обводами кузова. У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і 17,4-дюймовий портретний дисплей, а ще окремий тачскрін є у задніх пасажирів.

Dayun Yuanhang H8

Моделі позиціонують як преміальні, тому в оздобленні використана шкіра. Оснащення охоплює проекцію на лобове скло, функцію розпізнавання обличчя, акустику з 27 динаміками, систему напівавтономного водіння, електропривід, вентиляцію і масаж сидінь. Зарядка батареї у швидкому режимі на 80% займає 30 хвилин.

Китайські електромобілі запропоновані в 340-сильній задньопривідній версії і повнопривідних варіантах потужністю 680 і 707 к.с. Топовий седан Dayun Yuanhang Y6 розганяється до 100 км/год за 3,2 с, а кросовер Yuanhang H8 — за 3,8 с. Максимальна швидкість обох моделей обмежена на 210 км/год.

На вибір доступні акумуляторні батареї ємністю 88,4, 100 і 150 кВт∙год. Запас ходу Yuanhang H8 становить 560−950 км, а Yuanhang Y6 — від 620 до 1020 км.

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