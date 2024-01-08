У Китаї представили преміальні електрокари з автопілотом і запасом ходу до 1000 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Китаї представили преміальні електрокари з автопілотом і запасом ходу до 1000 км (фото)

Технології&Авто
11
Yuanhang Y6
Yuanhang Y6
Китайський бренд Dayun, відомий в Україні своїми вантажівками, представив легкові електромобілі. Кросовер Yuanhang H8 і седан Yuanhang Y6 надійдуть у продаж з початку 2024 року.
Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.
5,27-метровий чотиримісний седан Dayun Yuanhang Y6 і шестимісний кросовер Yuanhang H8 довжиною 5,23 м побудовані на одній платформі. Седан коштує 329 800 — 529 800 юанів ($45 100 — 73 000), а кросовер — від 349 800 до 559 800 юанів ($49 200 — 78 800).
Автомобілі відрізняються елегантним дизайном з плавними обводами кузова. У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і 17,4-дюймовий портретний дисплей, а ще окремий тачскрін є у задніх пасажирів.
Dayun Yuanhang H8
Dayun Yuanhang H8
Моделі позиціонують як преміальні, тому в оздобленні використана шкіра. Оснащення охоплює проекцію на лобове скло, функцію розпізнавання обличчя, акустику з 27 динаміками, систему напівавтономного водіння, електропривід, вентиляцію і масаж сидінь. Зарядка батареї у швидкому режимі на 80% займає 30 хвилин.
У Китаї представили преміальні електрокари з автопілотом і запасом ходу до 1000 км (фото)
Китайські електромобілі запропоновані в 340-сильній задньопривідній версії і повнопривідних варіантах потужністю 680 і 707 к.с. Топовий седан Dayun Yuanhang Y6 розганяється до 100 км/год за 3,2 с, а кросовер Yuanhang H8 — за 3,8 с. Максимальна швидкість обох моделей обмежена на 210 км/год.
На вибір доступні акумуляторні батареї ємністю 88,4, 100 і 150 кВт∙год. Запас ходу Yuanhang H8 становить 560−950 км, а Yuanhang Y6 — від 620 до 1020 км.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.