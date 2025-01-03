У Китаї представили потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото) — Finance.ua

У Китаї представили потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото) Сьогодні 02:55 — Фондовий ринок

У Китаї представили потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Китайський бренд Tank офіційно представив позашляховик Tank 500 Hi4-Z: ця модель перша в лінійці отримала новітню гібридну систему Hi4-Z з більшою потужністю, ніж у попередника. Про це пише ITHome.

Габарити Tank 500 Hi4-Z становлять 5078×1934×1905 мм, колісна база — 2850 мм. Мінімальний кліренс — 210 мм, кути в’їзду та з’їзду — 29° та 24° відповідно.

У салоні три екрани з діагоналлю 12,3 (перед водієм), 14,6 (у складі медіасистеми) та 7 (для задніх пасажирів) дюймів. У комплектації також акустична система з 12 динаміками, тризонний клімат-контроль, вбудований відеореєстратор, атмосферне підсвічування, підігрів керма та пам’ять його положень, панорамний дах, бездротова зарядка для смартфона.

Силова установка Tank 500 Hi4-Z представлена ​​трьома моторами: 2,0-літровий турбований розмістився під капотом, на кожній осі — електромотором. Сумарна потужність сягає 863 кінські сили, а крутний момент — 1195 Нм. Координує роботу двигунів трансмісія 3DHT.

Ємність тягової акумуляторної батареї склала 59,05 кВтг. Заявлений запас ходу на електричній тязі сягає 201 км. Максимальний запас ходу становить 1096 км. Позашляховик підтримує швидку зарядку потужністю 163 кВт, а є функція живлення зовнішніх побутових споживачів — вихідна потужність становить 6 кВт.

Позашляховик пропонується у двох виконаннях, але ціна однакова — 49 850 доларів. У Китаї Tank 500 Hi4-Z конкуруватиме з найновішим Land Cruiser Prado 250, Land Cruiser 300 та позашляховиками BYD Leopard

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