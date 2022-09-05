У Китаї представили безпілотник, який зможе вражати винищувачі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Китаї представили безпілотник, який зможе вражати винищувачі

Особисті фінанси
2335
У Китаї представили безпілотник, який зможе вражати винищувачі
У Китаї представили безпілотник, який зможе вражати винищувачі
На авіасалоні в місті Чанчунь китайські військові представили безпілотник Wuzhen-8 (WZ-8).
Як повідомляє gagadget.com, безпілотник може використовуватися для розвідки та виконувати роль дрона-камікадзе.
«Китай показав безпілотник WZ-8, який може розвивати швидкість 3700 км/год», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що дрон вперше показали ще рік тому в рамках авіашоу в місті Чжухай. Досі Китай не повідомляв про його застосування і вирішив ще раз продемонструвати безпілотний літальний апарат публіці.
За даними розробників, у разі потреби WZ-8 також можна замаскувати під високошвидкісну ракету, тобто перетворити на дрон-камікадзе. У такому режимі роботи безпілотний літальний апарат, як очікується, зможе вражати винищувачі. Ще однією метою для WZ-8 є авіаносці.
За матеріалами:
На пенсии
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.