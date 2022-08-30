Реактивний Bayraktar Kızılelma: презентовано нову модель ударного дрона (фото, відео) — Finance.ua

Реактивний Bayraktar Kızılelma: презентовано нову модель ударного дрона (фото, відео)
У вівторок, 30 серпня, в турецькому місті Самсун публіці вперше представили нову модель ударного безпілотника Bayraktar Kızılelma («Червоне яблуко»).
Презентація відбулася у рамках авіаційно-космічного фестивалю Teknofest Karadeniz, повідомляє Anadolu.
За словами технічного директора компанії Baykar Teknoloji Сельчука Байрактара, системи, подібні Bayraktar Kızılelma, — це майбутнє військової авіації: вони здатні до «агресивного маневрування» і володіють розвиненою системою штучного інтелекту.
Відомо, що нова модель дрона оснащена реактивним двигуном. Для зльоту Kızılelma досить мінімальної довжини смуги. Наприклад, безпілотник здатний стартувати з палуби легкого авіаносця.
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