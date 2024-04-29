У Китаї показали великий кросовер Wey Lanshan із запасом ходу 1200 км (фото) — Finance.ua

У Китаї показали великий кросовер Wey Lanshan із запасом ходу 1200 км (фото) Сьогодні 05:55

У Китаї показали великий кросовер Wey Lanshan із запасом ходу 1200 км (фото)

На Пекінському автосалоні представили великий кросовер Wey Lanshan. Новинка отримала 6-місний салон.

Габарити кросовера — 5156×1980×1805 мм, колісна база — 3050 мм. Вже у «базі» в автомобіля є 21-дюймові колісні диски, а сидіння оснащені електроприводом, підігрівом, а також функціями вентиляції та масажу.

Wey Lanshan — це повнопривідний гібрид. Пікова потужність силової установки складає 517 кінських сил. Ємність тягової батареї - 42,5 кВтг. Запас ходу на електричній тязі становить 180 км, максимальний запас ходу — 1200 км.

Wey — це автомобільна марка, що належить китайському автовиробнику Great Wall Motors. Запущений у 2016 році бренд зосередився на кросоверах та позашляховиках преміум-класу на базі моделей Haval.

Нагадаємо, на Пекінському автосалоні компанія Great Wall представила Shanhai Cannon (Shanhai Pao) Hi4-T, який позиціонується як розкішний позашляховий пікап на новій енергії. Він оснащений гібридною установкою.

MMR За матеріалами:

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