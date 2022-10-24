У Китаї показали недорогий електричний мінівен із запасом ходу понад 600 км (фото) — Finance.ua

У Китаї показали недорогий електричний мінівен із запасом ходу понад 600 км (фото) Вчора 03:31 — Технології&Авто

У Китаї показали недорогий електричний мінівен із запасом ходу понад 600 км (фото), Фото: CarNewsChina

Опубліковано перші офіційні фото GAC Aion Y Plus. Новий китайський електромобіль надійшов у продаж за ціною від 139 800 до 202 600 юанів ($19 300 — 28 000).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий GAC Aion Y Plus — п’ятимісний електричний мінівен довжиною 4535 мм, шириною 1870 мм та висотою 1650 мм. У авто виражений «ніс» та фари оригінальної форми, а у лобового скла великий кут нахилу. Тоненькі ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Фото: CarNewsChina

У салоні встановлені віртуальна панель приладів та великий сенсорний дисплей з діагоналлю 14,3 дюйми. Передні та задні сидіння розкладаються, утворюючи два спальних місця.

Електрокар GAC Aion Y Plus досить багато оснащений — топова версія отримала 18-дюймові диски, паркувальний автопілот, бездротову зарядку для смартфонів, електроприводи крісла водія і двері багажника.

Китайський електромобіль оснащений 204-сильним двигуном і доступний з батареями на 64 і 76,8 кВтг. Запас ходу складає 510 та 610 км, відповідно.

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