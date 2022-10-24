У Китаї показали недорогий електричний мінівен із запасом ходу понад 600 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Китаї показали недорогий електричний мінівен із запасом ходу понад 600 км (фото)

Технології&Авто
1488
У Китаї показали недорогий електричний мінівен із запасом ходу понад 600 км (фото)
У Китаї показали недорогий електричний мінівен із запасом ходу понад 600 км (фото), Фото: CarNewsChina
Опубліковано перші офіційні фото GAC Aion Y Plus. Новий китайський електромобіль надійшов у продаж за ціною від 139 800 до 202 600 юанів ($19 300 — 28 000).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий GAC Aion Y Plus — п’ятимісний електричний мінівен довжиною 4535 мм, шириною 1870 мм та висотою 1650 мм. У авто виражений «ніс» та фари оригінальної форми, а у лобового скла великий кут нахилу. Тоненькі ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
У салоні встановлені віртуальна панель приладів та великий сенсорний дисплей з діагоналлю 14,3 дюйми. Передні та задні сидіння розкладаються, утворюючи два спальних місця.
Електрокар GAC Aion Y Plus досить багато оснащений — топова версія отримала 18-дюймові диски, паркувальний автопілот, бездротову зарядку для смартфонів, електроприводи крісла водія і двері багажника.
Китайський електромобіль оснащений 204-сильним двигуном і доступний з батареями на 64 і 76,8 кВтг. Запас ходу складає 510 та 610 км, відповідно.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.