Найприватніші месенджери і соцмережі у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua
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Найприватніші месенджери і соцмережі у 2024 році (інфографіка)

Технології&Авто
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Найприватніші месенджери і соцмережі у 2024 році (інфографіка)
Найприватніші месенджери і соцмережі у 2024 році (інфографіка)
Популярний в Україні Telegram опинився на 6-у місці рейтингу конфіденційних додатків для спілкування. Навпаки, Facebook було визнано найбільш небезпечним для приватності.
Про це пише портал TechRadar з посиланням на дослідження ресерч-компанії Incogni.
Найприватніші месенджери і соцмережі у 2024 році (інфографіка)
Експерти оцінили 15 месенджерів і соцмереж за п’ятьма ключовими категоріями, включно з порушеннями, збором і зберіганням даних і прозорістю.
  • Reddit (8,9 бала) збирає мінімальну кількість персональних даних. За ним слідують Snapchat (9,99) і Pinterest (10,49).
  • Facebook (18,98), Facebook Messenger (16,51) і LinkedIn (16,13) становлять найбільшу загрозу для конфіденційності.
  • Instagram, Facebook, Facebook Messenger, YouTube і Discord найдовше зберігають дані користувачів після видалення акаунта.
  • LinkedIn і X (колишній Twitter) розкривають найбільше інформації навіть за максимальних налаштувань приватності.
  • Facebook лідирує за кількістю юридичних штрафів за порушення конфіденційності своїх користувачів, а LinkedIn — за кількістю витоків даних.
  • У Telegram, Reddit, Quora і Discord зафіксовано найменшу кількість витоків, усі вони отримали найвищий бал за цим показником — нуль.
  • Telegram виділяється високою швидкістю видалення даних після деактивації акаунта.
  • Telegram і Discord пропонують найбільш прозорі та зручні інструменти для управління персональними даними.
За матеріалами:
УНІАН
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