Найприватніші месенджери і соцмережі у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Найприватніші месенджери і соцмережі у 2024 році (інфографіка) 05.10.2024, 00:21 — Технології&Авто

Найприватніші месенджери і соцмережі у 2024 році (інфографіка)

Популярний в Україні Telegram опинився на 6-у місці рейтингу конфіденційних додатків для спілкування. Навпаки, Facebook було визнано найбільш небезпечним для приватності.

Про це пише портал TechRadar з посиланням на дослідження ресерч-компанії Incogni.

Експерти оцінили 15 месенджерів і соцмереж за п’ятьма ключовими категоріями, включно з порушеннями, збором і зберіганням даних і прозорістю.

Reddit (8,9 бала) збирає мінімальну кількість персональних даних. За ним слідують Snapchat (9,99) і Pinterest (10,49).

Facebook (18,98), Facebook Messenger (16,51) і LinkedIn (16,13) становлять найбільшу загрозу для конфіденційності.

Instagram, Facebook, Facebook Messenger, YouTube і Discord найдовше зберігають дані користувачів після видалення акаунта.

LinkedIn і X (колишній Twitter) розкривають найбільше інформації навіть за максимальних налаштувань приватності.

Facebook лідирує за кількістю юридичних штрафів за порушення конфіденційності своїх користувачів, а LinkedIn — за кількістю витоків даних.

У Telegram, Reddit, Quora і Discord зафіксовано найменшу кількість витоків, усі вони отримали найвищий бал за цим показником — нуль.

Telegram виділяється високою швидкістю видалення даних після деактивації акаунта.

Telegram і Discord пропонують найбільш прозорі та зручні інструменти для управління персональними даними.

УНІАН За матеріалами:

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