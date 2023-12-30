У Китаї побудували «вічний» акумулятор: працює завдяки гравітації, не потребує літію — Finance.ua

У Китаї побудували «вічний» акумулятор: працює завдяки гравітації, не потребує літію Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

У Китаї побудували «вічний» акумулятор: працює завдяки гравітації, не потребує літію, Фото: Energy Vault

У Китаї компанія Energy Vault (Швейцарія) завершує будівництво гравітаційного енергосховища EVx, оснащеного електромоторами, що працюють як генератори.

Подробиці повідомляє видання Forbes.

Акумулятор має доволі дивний і незвичний вигляд. Це великий куб із шістьма шахтами для переміщення вантажів усередині, вага яких може досягати кількох сотень тонн.

Переміщаються вантажі за допомогою потужних електромоторів, а їх приводить у рух надлишкова енергія, яку отримують від сонячних панелей і вітряних генераторів. Якщо енергії мало, то вантажі рухаються повільно, якщо достатньо, — то з більшою швидкістю.

Така конструкція дає змогу задіяти електромотори, що працюють як генератори, завдяки перетворенню гравітаційної енергії на електричну енергію. Кожен мотор здатний пропрацювати на власній електроенергії потужністю 25 МВт протягом 4 годин.

Передбачається, що китайський мегаакумулятор продемонструє енерговіддачу до 80%.

Варто зазначити, що більш ранні варіанти батареї-гіганта від Energy Vault мали енергоефективність у 75%, тобто три чверті енергії, що забезпечує роботу моторів, ці ж мотори здатні повернути назад у мережу.

Гравітаційні акумулятори типу EVx створені за тим самим принципом, що й гідроакумулятори, де використовується енергія води. EVx же використовує енергію, що збирається «на землі», — сонячну, вітряну, — звідси і назва «геоакумулятор».

Літій-іонні батареї є головними конкурентами гідро- і геоакумуляторів, оскільки їхній ККД дорівнює максимум 97%. Але вони шкодять екології та досить швидко виходять з ладу.

Гравітаційний акумулятор хоч і програє літій-іонним за показниками ККД, гарний тим, що для його виробництва не потрібні рідкоземельні метали, не потрібна вода і, теоретично, працювати він здатний вічно.

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