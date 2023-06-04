У Китаї побудували перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку — Finance.ua
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У Китаї побудували перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку

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Китайська верф Qingdao Shipyard передала компанії CMA CGM в експлуатацію перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку.
Про це пише ЦТС.
Судно отримало назву CMA CGM Masai Mara. Довжина контейнеровозу становить 240 м, ширина — 42,8 м, місткість — 5,9 тис. TEU.
CMA CGM Masai Mara оснащений 1,1 рефрозетками та обладнаний, як зазначають у Qingdao Shipyard, інноваційною двопаливною установкою, що працює на аміаку та морському газойлі.
Власник судна — бельгійська судноплавна компанія CMB, оператор — CMA CGM.
Загалом для CMA CGM буде побудовано шість контейнеровозів цієї серії.
За матеріалами:
УНІАН
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