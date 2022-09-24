У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії електроенергії — Finance.ua
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У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії електроенергії

Особисті фінанси
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Прості поради допоможуть раціонально користуватись побутовими приладами та економити енергію.
Про це пише «Київтеплоенерго».
Холодильник має стояти подалі від плити та радіаторів.
Через високу температуру збільшується навантаження на компресор, а це призводить до використання більшої кількості електроенергії та до зменшення строку служби приладу. Відстань від холодильника до стіни має становити не менше 5 см. Не правильно розташований холодильник споживає до 30% більше енергії.
Пральну машину завантажуйте на дозволений максимум.
При частковому завантаженні споживається майже стільки ж енергії, як і при повному. Зверніть увагу на температуру прання, адже 90% енергії йде саме на нагрівання води. Так само на максимум завантажуйте і посудомийну машину.
В електрочайнику кип’ятіть лише необхідну кількість води.
Також регулярно очищуйте його від накипу — це підвищить теплопровідність та зменшить споживання електроенергії.
Прасування розпочинайте з тих речей, які потребують нижчої температури, далі додавайте температуру та продовжуйте прасувати інші речі.
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Налаштуйте бойлер на оптимальну температуру.
Якщо вона зависока — це зайві витрати та додаткове навантаження на прилад. Не вимикайте бойлер із мережі, адже на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля.
Під час приготування їжі на електроплиті користуйтесь посудом з кришкою.
Страва приготується швидше, а електроенергії буде спожито менше. Вимикайте конфорку за кілька хвилин до кінця приготування.
При нагоді замініть усі побутові прилади на економні з класом енергоефективності А, А+, А++ або А+++.
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За матеріалами:
Finance.ua
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