У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії електроенергії — Finance.ua

У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії електроенергії Вчора 09:03 — Особисті фінанси

Прості поради допоможуть раціонально користуватись побутовими приладами та економити енергію.

Про це пише «Київтеплоенерго».

Холодильник має стояти подалі від плити та радіаторів.

Через високу температуру збільшується навантаження на компресор, а це призводить до використання більшої кількості електроенергії та до зменшення строку служби приладу. Відстань від холодильника до стіни має становити не менше 5 см. Не правильно розташований холодильник споживає до 30% більше енергії.

Пральну машину завантажуйте на дозволений максимум.

При частковому завантаженні споживається майже стільки ж енергії, як і при повному. Зверніть увагу на температуру прання, адже 90% енергії йде саме на нагрівання води. Так само на максимум завантажуйте і посудомийну машину.

В електрочайнику кип’ятіть лише необхідну кількість води.

Також регулярно очищуйте його від накипу — це підвищить теплопровідність та зменшить споживання електроенергії.

Прасування розпочинайте з тих речей, які потребують нижчої температури, далі додавайте температуру та продовжуйте прасувати інші речі.

Налаштуйте бойлер на оптимальну температуру.

Якщо вона зависока — це зайві витрати та додаткове навантаження на прилад. Не вимикайте бойлер із мережі, адже на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля.

Під час приготування їжі на електроплиті користуйтесь посудом з кришкою.

Страва приготується швидше, а електроенергії буде спожито менше. Вимикайте конфорку за кілька хвилин до кінця приготування.

При нагоді замініть усі побутові прилади на економні з класом енергоефективності А, А+, А++ або А+++.

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