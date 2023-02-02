У "Київпастрансі" розповіли, коли запустять двоповерхові автобуси, подаровані Берліном — Finance.ua

У "Київпастрансі" розповіли, коли запустять двоповерхові автобуси, подаровані Берліном Сьогодні 19:31 — Казна та Політика

У «Київпастрансі» заявили, що наразі шукають найкращі маршрути для запуску 4 двоповерхових автобусів, які раніше подарував Києву Берлін.

Про це пише «БЖ» із посиланням на відповідь «Київпастрансу» на запит.

"Автобусам необхідно пройти процедури реєстрації та сертифікації, отримати відповідне обладнання для функціонування електронного квитка, GPS-трекери та системи аудіовізуального сповіщення.

Враховуючи технічні характеристики вказаних автобусів, триває визначення маршрутів, на яких планується їх задіяти«, — розповіли в «Київпастрансі».

Також у пресслужбі додали, що довга тривалість введення в експлуатацію автобусів зумовлена саме технічними характеристиками транспортного засобу.

Зазначається, що наразі у «Київпастранс» детально вивчають всю транспортну мережу Києва, щоб обрати найкращий маршрут для цих автобусів.

"На майбутній маршрут курсування вплинуть можливості автобусів заїжджати на транспортні розв’язки та проїжджати під усіма мостами.

У планах — зробити маршрут магістральним з мінімальною кількістю зупинок для комфорту пасажирів, щоб не довелося часто підніматися і спускатися з другого поверху автобуса«, — пише «БЖ».

При цьому терміни вирішення питання наразі не відомі, але в компанії запевнили, що докладають усіх зусиль.

У «Київпастранс» також розповіли, що нові трамваї «Татра-Юг» будуть змінювати старий транспорт на лівому березі Києва.

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Економічна Правда За матеріалами:

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