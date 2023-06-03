У квітні зменшилися обсяги приватних грошових переказів — Finance.ua
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У квітні зменшилися обсяги приватних грошових переказів

Особисті фінанси
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У квітні зменшилися обсяги приватних грошових переказів
У квітні зменшилися обсяги приватних грошових переказів
У квітні обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 9,5% та становили 945 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 9.5% та становили 945 млн доларів.
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Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, збільшилася на 7.5%, тоді як інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 32.5%.
Загалом офіційними каналами надіслано на 17.5% переказів менше, ніж у квітні минулого року, тоді як потік через неформальні канали збільшився на 1.6% порівняно з квітнем минулого року.
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Усього за січень — квітень 2023 року обсяги грошових переказів зменшилися на 12.8%, у тому числі: чиста оплата праці - на 12.4%, приватні трансферти — на 13.7%.
Нагадаємо, 2021 року обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком.
У 2020 році обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.

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За матеріалами:
Українські Новини
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