У квітні грошова база зменшилась на 0,1% до 1,192 трлн гривень Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

У квітні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зменшилася на 0,1% до 1192,922 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку , передають Українські Новини.

З початку року грошова база зросла на 1,6% із 1174,526 млрд гривень.

Грошова маса у квітні зросла на 2,6% до 4050,150 млрд гривень, а з початку року вона зросла на 0,7% з 4021,312 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у квітні збільшився на 2,5% до 886,609 млрд гривень, а з початку року він збільшився на 2,3% з 866,944 млрд гривень.

За 2025 рік грошова база зросла на 11,6% із 1052,113 млрд гривень.

За 2024 рік грошова база зросла на 7,7% із 976,940 млрд гривень.

За 2023 рік грошова база зросла на 23,3% із 792,537 млрд гривень.

За 2022 рік грошова база зросла на 19,6% із 662,499 млрд гривень.

У 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.

