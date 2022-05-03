У квітні держбюджет отримав понад 75 мільярдів — Finance.ua

У квітні держбюджет отримав понад 75 мільярдів

Вчора 10:16 — Казна та Політика

У квітні держбюджет отримав понад 75 мільярдів

У квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 мільярда.

Про це повідомив Мінфін.

Найбільше коштів принесли такі податки та збори:

податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 15,6 млрд;

податок на доходи фізичних осіб та військовий збір — 9,7 млрд;

податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів — 7,9 млрд.

За січень-квітень 2022 року видатки державного бюджету становили 558,1 млрд, у тому числі загального фонду держбюджету — 523,3 млрд або 77,7 % від плану.

За перші 4 місяці 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 146,6 млрд, у тому числі загальний фонд — з дефіцитом у сумі 157,2 млрд при плані в 317,1 млрд.

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