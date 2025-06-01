У квітні держборг зріс до 180 млрд доларів — Finance.ua

У квітні держборг зріс до 180 млрд доларів Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

У квітні держборг зріс до 180 млрд доларів

За підсумками квітня 2025 року державний та гарантований державою борг у гривневому еквіваленті становив 7 480,3 млрд грн, у валютному еквіваленті — 180 млрд дол.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За словами чиновника, у минулому місяці відбулося зростання у гривневому розрахунку на 5% (+357,1 млрд грн), у валютному — на 4,8% (+8,2 млрд дол.).

«За січень — квітень темпи приросту державного боргу становили: 7,3% (+499,3 млрд. грн.) та 8,4% (+13,9 млрд. дол.) відповідно у гривневому і валютному еквіваленті», — йдеться у повідомленні.

На скільки зріс борг перед ЄС

Гетманцев зауважив, майже все зростання державного боргу за 4 місяця з початку року у валютному еквіваленті становить збільшення заборгованості перед ЄС на суму 13,1 млрд дол.

За його словами, це пояснюється:

зміцненням курсу євро проти долара більш ніж на 10% з початку року, що призвело до переоцінки доларового еквіваленту боргу виданого у євро;

залученням фінансування у межах ініціативи G7ERA, що рахуються як умовні боргові зобов’язання;

залученням макрофінансової допомоги від ЄС (на суму 3,3 млрд дол.) у рамках інструменту UkraineFacility.

«Через гальмування обсягів аукціонних розміщень ОВДП прямий внутрішній держборг за перші 4 місяці поточного року скорочувався. У гривневому еквіваленті він скоротився на 1,8% (-33,4 млрд грн)», — повідомив голова комітету.

Структура державного боргу (на кінець квітня 2025 р.):

74,5% - зовнішній борг, 25,5% - внутрішній;

76,4% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 23,6% - борг у гривні;

67,7% - борг із фіксованою ставкою, 32,3% - борг із змінною ставкою.

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