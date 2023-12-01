У країні ЄС скасували будівництво житла для сотень українських біженців — Finance.ua

У країні ЄС скасували будівництво житла для сотень українських біженців Сьогодні 14:30 — Нерухомість

У країні ЄС скасували будівництво житла для сотень українських біженців

У Нідерландах скасували плани будівництва великого центру прийому українських біженців. У місті Пюрмеренд збиралися звести тимчасові будинки для розміщення до 1500 людей.

Проти прийому такої кількості біженців виступили місцеві жителі, повідомляє nos.nl

Муніципалітет хотів збудувати кілька сотень тимчасових будинків на полі між Пюрмерендом та Ілпендамом, у яких українські біженці могли б жити 10−15 років. Але в уряді не погодили фінансування проекту.

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«Нам сказали, що бізнес-кейс, який ми подали, не фінансується урядом. Це робить місце прийому такого розміру непрактичним», — повідомили в муніципалітеті Пюрмеренда.

Також проти прийому нових біженців виступили місцеві жителі. Відповідна петиція проти відкриття великого центру для біженців за два тижні зібрала 10 тисяч підписів. Населення міста — майже 80 тисяч людей.

«Наші діти не можуть отримати дім. Деякі змушені жити з батьками до старості. Для тих, кому потрібна невідкладна допомоги, немає такої можливості», — кажуть жителі міста.

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У муніципальній раді також сумнівалися щодо доцільності будівництва, бо лікарі загальної практики вже перевантажені.

В уряді не повідомили, чому не буде фінансування. Водночас у муніципалітеті Пюрмеренда здивовані таким рішенням, адже уряд терміново закликає регіони та муніципалітети створити можливості прийому в короткостроковій перспективі.

У Нідерландах на тлі зростання потоку біженців житла вже не вистачає. Рівень заповненості притулків для екстреного розміщення досяг 99,3%. Зараз у Нідерландах проживають 102 тисячі українців, із них 83 тисячі розміщені у муніципальних притулках.

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