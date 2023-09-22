У країнах ЄС продовжують знижуватися ціни — Finance.ua

У країнах ЄС продовжують знижуватися ціни Вчора 19:45

Рівень інфляції у Європейському союзі у серпні знизився до 5,9 у порівнянні з 6,1% у липні. Про це йдеться у доповіді статистичного управління Eurostat. Найвищий рівень інфляції в Угорщині — 14,2%, а на другому місці опинилась Чехія з інфляцією 10,1%. Ці дві країни також є єдиними у ЄС, де інфляція у серпні перевищила 10%.

У країнах єврозони рівень інфляції знизився із 5,3 до 5,2%. Це незначне покращення порівняно з попереднім звітом, опублікованим наприкінці серпня, згідно з яким інфляція у серпні становила 5,3%. Попередній звіт не включав дані щодо всього ЄС.

Найбільший внесок у загальну інфляцію в єврозоні в серпні зробили ціни на послуги — 2,41%. За ними йдуть ціни на продукти харчування, алкоголь та тютюнові вироби, внесок яких становив 1,98 пункту.

Рік тому, у серпні 2022 року, інфляція в ЄС становила 10,1%, причому в Угорщині - 18,6%, у Чехії - 17,1%. У єврозоні інфляція рік тому становила 9,1%.

Найнижчий рівень інфляції у серпні цього року був зафіксований у Данії, де він становив 2,3%, згідно з методикою Євростату. За нею слідують Іспанія та Бельгія (обидва показники — 2,4%). З іншого боку, найвищі показники інфляції відзначалися в Угорщині та Чехії, а третій за величиною показник — у Словаччині (9,6%).

У 15 державах-членах ЄС інфляція в серпні знизилася порівняно з липнем, в одній залишилася без змін, а в решті 11 країн інфляція зросла.

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uamedia За матеріалами:

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