«У кожного свій фронт»: як потенційна зупинка Київського КПК може нокаутувати українську економіку — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА «У кожного свій фронт»: як потенційна зупинка Київського КПК може нокаутувати українську економіку Сьогодні 12:10

«У кожного свій фронт»: як потенційна зупинка Київського КПК може нокаутувати українську економіку

«У кожного свій фронт»: як потенційна зупинка Київського КПК може нокаутувати українську економіку

Сила — в єдності: під таким гаслом Київський картонно-паперовий комбінат невпинно працює вже понад два роки повномасштабної війни, поповнюючи державний і місцевий бюджети мільярдними податками та надаючи всебічну допомогу тим, хто її найбільше потребує. Підприємство недарма входить до переліку критично важливих для функціонування вітчизняної економіки, адже його гіпотетична зупинка здатна спровокувати реальний колапс як у фінансовому, так і в соціальному житті країни.

ККПК, чиї виробничі потужності сконцентровані на Київщині, — містоутворююче підприємство з австрійськими інвестиціями (акціонер — Pulp Mill Holding), яке сповідує європейські цінності соціальної відповідальності і меценатства. Окрім обов’язкових відрахувань до бюджету, що вимірюються мільярдами гривень, комбінат щотижня з власної ініціативи спрямовує ще сотні тисяч на адресну підтримку найбільш чутливих категорій. Загальна сума коштів, виділених на добрі справи, починаючи з лютого 2022 року, сягнула близько 15 млн грн.

Наше виробництво протягом десятків років традиційно об'єднує багатотисячну місцеву громаду. І ми не можемо підвести цих людей у скрутний для них життєвий період», — Хайнц Ціннер. », — наголошує гендиректор і бенефіціар PMH д-р

Однак зовнішні виклики роблять діяльність вітчизняного товаровиробника високоризикованою.

Масштабне промислове виробництво практично неможливо релокувати за межі України. Відтак підприємство щодня стикається з низкою несприятливих екзогенних чинників — починаючи від імовірності повітряних атак, логістичних труднощів, коливань валютних курсів та обмеження можливостей залучення коштів міжнародних фінансових інституцій, та закінчуючи невиваженою державною політикою в сфері мобілізації.

Днями понад 40 вітчизняних підприємств публічно звернулись до Прем'єр-міністра, Міністерств оборони та стратегічних галузей промисловості, а також до Головнокомандувача ЗСУ, через те, що після одночасного набуття чинності низкою законів та підзаконних актів ТЦК та СП почали мобілізовувати працівників, які підлягають бронюванню. Через цю колізію під ударом опинився виробничий потенціал критично важливих бізнесів, серед яких і ККПК.

Чим це загрожує економіці столичного регіону?

У разі припинення операційної діяльності Київського картонно-паперового комбінату, держава не лише втратить мільярдні надходження до бюджетів усіх рівнів від податків і зборів, а й стикнеться з низкою соціальних та екологічних проблем. Без роботи і засобів існування опиняться тисячі невійськовозобов'язаних співробітників комбінату та їхні родини.

Обухівська громада залишиться без опалення та гарячого водопостачання промвузлу, житлових багатоповерхівок і госпрозрахункових установ, адже близько 80% споживачів цими послугами забезпечує підприємство. А оскільки очисні споруди ККПК проводять фільтрацію не лише власних виробничих та стічних вод, а й усіх міських господарсько-побутових стоків, то можливий ще й каналізаційний колапс.

Інакше кажучи, якщо зупиниться комбінат — паралізує ціле місто.

Під загрозою опиняться й численні соціальні колаборації компанії.

З початком військового стану Київський картонно-паперовий комбінат згуртував довкола себе справжню гуманітарну мережу: підприємство активно співпрацює з волонтерськими організаціями, благодійними фондами та логістичними компаніями, аби якнайшвидше доставляти допомогу тим, хто її потребує.

Спільно з партнерами ККПК матеріально підтримує медичні заклади столичного і прифронтових регіонів (Київська обласна клінічна лікарня, госпіталь ветеранів війни, «Феофанія», реабцентр Recovery, медичні установи Запоріжжя), дитячі будинки, внутрішньо переміщених осіб у Бучанській та Ірпінській громадах, центри надання допомоги тваринам у Білій Церкві та на Херсонщині, а також українських захисників на передовій та у військових госпіталях.

На тлі війни «дрібної» допомоги не буває - кожен внесок важливий.

І йдеться навіть не про грошові суми, якими вимірюється фіндопомога комбінату, хоча й про них теж, адже у випадку її припинення державі доведеться компенсувати дані витрати з інших джерел. ККПК допомагає найвразливішим верствам переважно товарами першої потреби: санітарно-гігієнічна продукція власного виробництва (туалетний папір, паперові рушники, одноразові простирадла тощо), картонні бокси для перевезення споживчих наборів, меблі з гофрованого картону, будматеріали тощо.

«Повертати міста до життя — важливо. Знаходити можливість розрадити себе та близьких — необхідно. Війна не десь там, війна — тут, і нашим захисникам дуже важливо відчувати надійний тил і підтримку. У кожного свій фронт. Безмежно вдячні нашим партнерам за співпрацю і довіру!», — коментує керівництво Благодійного фонду Нескорена Україна 24.02″. », — коментує керівництво Благодійного фонду Нескорена Україна 24.02″.

Партнери наголошують: у випадку зупинки ККПК життєво важливі гуманітарні місії стануть нездійсненними, адже альтернативи пакувальним рішенням комбінату

«Наша сила — в єдності. Лише спільно можна досягти неймовірного», — впевнені у компанії.

Та чи усвідомлюють сенс цього твердження у вищих щаблях влади? Наразі Київський картонно-паперовий комбінат робить усе від себе залежне, аби залишатись надійним оплотом соціально-економічного життя столичного регіону і всієї країни. Але що буде, якщо ця опора впаде під тиском зовнішніх обставин? Поки це питання — риторичне, і, сподіваємось, у владних ешелонах вчасно знайдуть на нього відповідь.

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