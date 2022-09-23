У Конгресі США вивчають співпрацю JPMorgan і Citi з енергокомпаніями рф — Finance.ua

У Конгресі США вивчають співпрацю JPMorgan і Citi з енергокомпаніями рф Вчора 10:46 — Фондовий ринок

На публічних слуханнях у Конгресі США 19 вересня конгресмен Бред Шерман запитав гендиректора JP Morgan Джеймі Даймона та гендиректора Citigroup Джейн Фрейзер про продовження їх бізнесу із російськими енергокомпаніями і трейдерами. Вони не змогли дати вичерпних відповідей, чи розривають вони бізнес-зв’язки з росією, намагаючись ухилитися від прямих відповідей.

Про це пише громадська організація Razom we stand.

Зазначається, що гендиректорів JP Morgan і Citigroup запитали про продовження співпраці їхніх банків із російськими компаніями та трейдерами, включаючи «Газпром», «Лукойл» та «Вітол».

При цьому обидва гендиректори не змогли дати вичерпних відповідей.

"Однак із їхніх заяв стало зрозуміло, що обидва банки продовжують вести справи з російськими компаніями, які сприяють фінансуванню військової агресії путіна.

Між Даймоном та конгресменом Шерманом навіть виникла коротка перепалка, яка припинилась лише після вимоги головуючої на слуханнях конгресвумен Максін Вотерс дотримуватись протоколу", — йдеться у повідомленні.

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