У команді Зеленського назвали 8 країн, які відбудують зруйновані міста України — Finance.ua

У команді Зеленського назвали 8 країн, які відбудують зруйновані міста України

Вчора 10:19 — Казна та Політика

У команді Зеленського назвали 8 країн, які відбудують зруйновані міста України, reporters.media

Через російське вторгнення в Україну дуже постраждав житловий фонд. Зруйновано тисячі будівель. Втім, деякі міста та країни світу вже зацікавлені в допомозі з відновленням різних регіонів України.

Про це в інтерв’ю Новини.Live розповіла голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Нині ведеться важлива робота із залучення інших країн до відновлення України. Йдеться про шефство над відбудовою регіону, міста, села чи об’єкта, яке ми пропонуємо нашим друзям-країнам», — розповіла Шуляк.

Цей тренд активно почали підхоплювати після повідомлення Греції, яка захотіла відбудувати театр у Маріуполі, а також заявила, що долучиться до відновлення Одеси.

Країни, які закріпили за українськими містами

Польща готує пропозиції для відбудови України.

Естонія має намір залучити інші країни до відновлення зруйнованих під час війни з рф об’єктів на Житомирщині.

Данія погодилася очолити процес довгострокового відновлення Миколаєва.

Італійська гуманітарна організація Cesvi виділяє перші пів мільйона євро на відновлення української Бучі та планує зібрати більше завдяки благодійним внескам.

Велика Британія готова після завершення війни допомогти у відновленні Києва та Київської області.

Португалія планує допомогти Україні у відновленні шкіл і дитячих садків.

Норвегія також готова долучитись до відновлення енергетичної інфраструктури країни.

«Думаю, цей список буде істотно збільшуватися. Ми щодня ведемо переговори з колегами з багатьох країн для того, щоб покрити інвестиціями всю постраждалу від російського агресора Україну», — додала голова партії «Слуга народу».

Нагадаємо, необхідні законопроєкти про відновлення або компенсацію за житло розробляють у Раді парламентарі, вирішуючи, яким це житло буде, де, коли і кому його нададуть.

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