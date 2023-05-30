У КМДА розповіли, скільки часу може знадобитися для ремонту будинку, пошкодженого внаслідок атаки — Finance.ua

У КМДА розповіли, скільки часу може знадобитися для ремонту будинку, пошкодженого внаслідок атаки Сьогодні 20:00

На відновлення будинку в Голосіївському районі Києва, який було пошкоджено під час удару рф по столиці у вівторок, 30 травня, може знадобитися кілька місяців, заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чиновник заявив, що сьогодні починає працювати відповідна комісія, яка буде оцінювати технічні проблеми.

«Ургентні або протиаварійні роботи там будуть тривати сьогодні-завтра, щоб закрити вікна в квартирах, які не пошкоджені, і дах, щоб його не залило водою», — сказав він у ефірі Радіо Свобода

За його словами, відновлювальні роботи розпочнуться після того, як буде проєкт, бо будинок постраждав достатньо серйозно.

«Думаю, кілька місяців потрібно, щоб відновити будинок», — додав чиновник.

Поворозник заявив, що людей під завалами немає.

У ніч на вівторок, 30 травня, російські окупанти здійснили новий удар по Києву — він став третім за 24 години, в Голосіївському районі уламки впали на багатоповерховий житловий будинок.

Атаку було здійснено виключно Shahed, силами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів.

Унаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва. У Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо одна людина загинула, трьох травмовано.

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