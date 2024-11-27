У КМДА повідомили, чи буде ялинка в Києві — Finance.ua

У КМДА повідомили, чи буде ялинка в Києві
У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг.
Про це повідомив Віталій Кличко.
«Із дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці», — написано в повідомленні.
Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів.
Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ «Глобал-Декор», яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами. «Глобал-Декор» візьме на себе і монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки.
«Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо. Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня», — сказав мер.
Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня.
Біля ялинки встановлять кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції.
Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.
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