У КМДА повідомили, чи буде ялинка в Києві — Finance.ua

У КМДА повідомили, чи буде ялинка в Києві Сьогодні 12:31 — Світ

У КМДА повідомили, чи буде ялинка в Києві

У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг.

Про це повідомив Віталій Кличко.

«Із дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці», — написано в повідомленні.

Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів.

Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ «Глобал-Декор», яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами. «Глобал-Декор» візьме на себе і монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки.

«Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо. Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня», — сказав мер.

Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня.

Біля ялинки встановлять кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції.

Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.

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