У КМДА повідомили, чи буде ялинка в Києві — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У КМДА повідомили, чи буде ялинка в Києві

Світ
36
У КМДА повідомили, чи буде ялинка в Києві
У КМДА повідомили, чи буде ялинка в Києві
У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг.
Про це повідомив Віталій Кличко.
«Із дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці», — написано в повідомленні.
Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів.
Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ «Глобал-Декор», яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами. «Глобал-Декор» візьме на себе і монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки.
«Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо. Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня», — сказав мер.
Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня.
Біля ялинки встановлять кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції.
Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.